Daniel Ramos convicto quer ir “à procura do melhor” para o Boavista

Daniel Ramos quer ir “à procura do melhor” e voltou a dizer que não permite relaxamento nesta fase da época em que a posição do Boavista é de absoluta tranquilidade. “Temos 38 pontos e o próximo objetivo é fazer 41, que é aquilo que nos permite o jogo que se segue”, registou o treinador dos axadrezados, visando a meta que passa por “somar o máximo de pontos possíveis nestes quatro jogos”. “Todos têm uma responsabilidade a cumprir, que é dar o máximo até ao último jogo, seja qual for o adversário”, registou o ainda treinador do Boavista e que não encontrou o “timing certo” para revelar o seu futuro, mas com a certeza de que estará “a treinar na próxima época”.

Daniel Ramos assumiu o sabor especial de defrontar o Marítimo, uma “das equipas com valor para estar mais bem posicionada na tabela classificativa”. “É uma boa equipa, perspetivo um bom jogo e vamos procurar vencer”, destacou o técnico, deixando uma crítica ao calendário da Liga.

“Fizemos um jogo após as 21 horas com o Benfica, chegámos às quatro da manhã a casa e temos de jogar em quatro dias. Depois vamos a Portimão, com viagem de sete horas e chegada às seis da manhã e outra vez jogo quatro dias depois. Devia haver mais cautela na marcação. É recuperar para jogar, nesta fase”, avisou Daniel Ramos, que confirmou ainda a recuperação de Fabiano e a dúvida que persiste no caso de Lucas.