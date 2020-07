Daniel Ramos e a fase do Benfica: «São os mesmos jogadores e é uma grande equipa»

O Benfica atravessa uma fase complicada a temporada e esse momento menos bom levou, inclusive, à recente saída de Bruno Lage. Seja como for, Daniel Ramos, treinador do Boavista, não espera facilidades no jogo da Luz.





"Em relação ao Benfica, por respeito ao meu colega que saiu, não vou tecer grandes comentários. O que posso dizer é que, num momento menos bom ou não, o Benfica continua a ser uma grande equipa. Os jogadores são os mesmo que aqueles que já provaram ter muita qualidade. Por isso, seria um erro esperar facilidades", apontou o técnico, na conferência de imprensa de antevisao ao jogo.O jogo na Luz trará, portanto, dificuldades acrescidas ao Boavista, mas isso não significa que Daniel Ramos vá preparar uma equipa para jogar à defesa."Temos a consciência de que não basta defender bem. Queremos ter bola, criar desconforto ao Benfica com bola e depois tentar aproveitar oportunidades. Queremos criar oportunidades e, acima de tudo, ser eficazes, porque a eficácia num jogo destes faz a diferença", referiu.Questionado sobre se tirou ilações importantes do jogo do Dragão que possa utilizar no embate na Luz, Daniel Ramos admitiu que sim, mas garantiu que esse jogo faz parte do passado."Esse jogo está no passado. Está fechado numa caixa. Analisámos, entendemos os nossos erros e corrigimos", concluiu.