Daniel Ramos e a queda portuguesa na Europa: «Não é justo pôr tudo em causa»

O insucesso português nas competições europeias, evidenciado pela queda das quatro equipas presentes na Liga Europa, gerou uma aura negativa sobre o caminho do futebol nacional, mas esse coro de críticas não encontrou eco nas palavras de Daniel Ramos.





Questionado sobre se concorda com o pânico geral, o técnico do Boavista apontou que não é hora de pôr tudo em causa."Não vou juntar mais achas à fogueira. Se conseguimos pôr quatro equipas numa fase a eliminar... Se estão eliminados, isso é sinal de quê? Se houve valor para as pôr numa fase a eliminar, é injusto colocar tudo em causa. Quem consegue colocar lá quatro equipas tem merito", referiu.