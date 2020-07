Daniel Ramos e o futuro: «Estou à espera de uma reunião»

Daniel Ramos não será, tal como Record já adiantou, o treinador do Boavista na próxima temporada. Vasco Seabra assumirá o lugar, mas o ainda técnico dos axadrezados não assume ainda a saída do comando, reservando para uma reunião futura qualquer decisão.





"Estou à espera de uma reunião. Quando vim para cá, abdiquei de um ano de contrato. A proposta era de um ano e meio e eu só aceitei meio ano, sob compromisso de falarmos no final da época e vermos se todas as partes estavam agradadas. Propuseram-me três pontos. Primeiro, alcançar a permanência com tranquilidade. Conseguido. Dois, valorizar jogadores. Conseguido. Dois já deram retorno e mais vão dar. Três, continuar a ser uma equipa à Boavista, que defende bem. Conseguimos dar continuidade à isso, que já vinha do tempo do Lito Vidigal, mas também melhorar o futebol ofensivo. A equipa deu muitos passos à frente. Das três coisas que me pediram, conseguimos todas. Depois disto ficámos de falar. Eu fui correto, abdiquei de um ano de contrato e ficámos de falar", apontou.Sobre a questão do investidor e o facto de a ligação ter sido feita pelo seu agente, Daniel Ramos desvalorizou. "Isso passa-me ao lado. A minha função é treinar. Deram-me boas condições de trabalho, os relvados foram melhorados e isso vê-se no nosso futebol. A minha função é treinar. O resto passa-me ao lado", garantiu.