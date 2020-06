Daniel Ramos e o futuro: «Ficámos de falar, como pessoas sérias»

O futuro de Daniel Ramos é ainda uma incógnita. O técnico termina contrato no final da temporada e não é seguro que continue no Bessa. Seja como for, o treinador garante não estar preocupado com esse tema nesta altura, revelando que ficou agendada para o futuro uma conversa sobre esse assunto.





"O que posso adiantar é simples. Ficámos de falar a seu tempo e agora nesta reta final. Como é sabido eu não tenho contrato, o clube não tem obrigação de fazer contrato, nem eu com o clube. Ficámos de falar como pessoas sérias. Vão existir conversas e isso ficará para a frente. Isso não me preocupa minimamente. Preocupa-me o que temos que fazer. Continuar ou não vai ser equacionado e logo vemos", adiantou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, agendado para as 21h15 deste sábado.





Com o regresso da competição à porta, Daniel ramos quer "estaca zero". "Ponto zero de partida. Foi um dos aspetos referenciados. Existem indicadores do passado, mas eles são ténues. Tudo tem que ver com compromisso e com o que demonstraram diariamente. Dentro dessa base", referiu.