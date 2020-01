Daniel Ramos: «É preciso arregaçar as mangas »

Daniel Ramos cumpriu este domingo o terceiro jogo no comando técnico do Boavista e depois de uma estreia com um empate continua sem vencer, tendo somado a segunda derrota consecutiva na visita ao Rio Ave, por 2-0.

Após o encontro, o treinador admitiu que os vila-condenses foram uma equipa mais eficaz e lamentou os erros cometidos pelos azadrezados nos minutos finais da primeira parte.





"Parabéns ao Rio Ave, foi mais eficaz e uma das razões [para a derrota] foi essa. Faltou-nos ser mais pragmáticos, faltou-nos concentração nos 5 ou 6 minutos finais da primeira parte. No primeiro remate do Rio Ave à baliza sofremos o 1-0. Logo a seguir há um canto, há um contra-ataque, um golo anulado e o segundo em cima do intervalo. Quando assim é, fica complicado", analisou Daniel Ramos na flash interview"Arriscámos, tentámos inverter mas o fecho da primeira parte foi um duro golpe. Tínhamos o jogo controlado, não estando por cima, mas a controlar e era importante chegarmos ao intervalo 0-0. A falta de concentração e permitir golos que em condições normais não podem acontecer foram chave", acrescentou o treinador boavisteiro.

Daniel Ramos admite que o Boavista queria estar numa posição mais favorável após a 1.ª volta do campeonato, mas garante que isso não aconteceu "por culpa própria" e diz que é preciso melhorar em vários aspetos como a eficácia e a concentração.



"Queríamos mais e talvez merecêssemos mais. É preciso arregaçar as mangas e perceber a melhor forma de conseguirmos pontos. Temos 19 pontos, o ideal seria passarmos os 20 pontos, não conseguimos por culpa própria. E aqui também sou responsável, apesar de só estar aqui há 3 jogos. O nível exibicional melhorou, mas em alguns momentos a equipa não está a ser objetiva. Vamos pensar em ser mais eficazes, mais concentrados e evitar momentos de desconcentração como os de hoje. Há muito para fazer, para mostrar, mas se queremos mais temos de fazer por mais", sublinhou.