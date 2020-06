Daniel Ramos: «Esta 2ª parte não condiz com aquilo que já produzimos nos outros jogos»

Daniel Ramos lamentou os erros cometidos na 2ª parte frente ao FC Porto (4-0). Na 'flash' da Sport TV, o técnico considerou que se o Boavista tivesse mantido a mesma atitude da 1ª parte, poderia ter saído do Dragão com outro resultado.





A 1ª parte é boa do ponto de vista posicional, em termos de equilíbro conseguimos ser uma equipa que defendeu bem. A partir da segunda metade da 1ª parte conseguimos ter mais bola, conseguimos mais tranquilidade para circular, sempre com forte pressão do FC Porto e que deu a perceção que se fossemos mais audazes, poderíamos ter tido outro tipo de resultado. Não conseguimos uma boa 2ª parte, sofremos cedo, com dois penáltis, erros cometidos e veleidades. Quando assim é, somos penalizados.Cometemos erros e o nosso lado esquerdo acabou por ter dificuldades em conter esse caudal. Como referi, acabámos por não ser uma equipa competente como fomos na 1ª parte e faltou capacidade de resposta.É evidente que não, até porque vimos de três bons jogos e duas vitórias. Esta 2ª parte não condiz com aquilo que já produzimos nos outros jogos. Agora é refletir para rapidamente voltar às boas exibições e resultados.