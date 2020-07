Daniel Ramos: «Está a faltar-nos maturidade»

Desapontado com a derrota do Boavista diante do Marítimo, por 1-0, Daniel Ramos lamentou que a sua equipa não tenha dado seguimento ao bom arranque e que se tenha visto em desvantagem numa jogada na qual, no seu entender, os insulares apanharam os boavisteiros "desalinhados". Ainda assim, Daniel Ramos diz estar agradado com a forma como a equipa tem evoluído, apontando-lhe apenas alguma falta de maturidade para não se desequilibrar em certos momentos.





"Temos 27 minutos muito bons, entrámos melhor no jogo, conseguimos jogar como pretendíamos, com boa qualidade e muita dificuldade para o Marítimo poder responder, a arriscarmos e conseguimos três boas situações que podiam ter resultado em golo. O Marítimo, na primeira oportunidade, com mérito e numa transição, apanhou-nos desalinhados e conseguiu chegar ao 1-0. Perdemos um jogador em cima do intervalo e isso faz muita diferença.Na segunda parte, queríamos jogar sem perder a cabeça, para tentarmos criar oportunidades, mas ficámos um bocadinho curtos porque faltou um jogador, o último passe e não tirámos proveito de algumas bolas paradas, por exemplo. A equipa começou a ficar mais nervosa, porque foram acontecendo também situações no jogo que foram enervando a equipa. Há uma palavra que se chama confiança e os golos fazem a diferença muitas vezes e nós perdemos um bocadinho de confiança. O Marítimo, em vantagem, ficou mais cómodo e a equipa precisa de conviver com isso.Em situações que está a dominar, sofre um golo e as coisas não resultam, tem de ter maturidade suficiente para voltar a encontrar-se. Falta crescer a este nível, mas uma coisa que me agrada é ver a evolução que a equipa apresentou. O que está a faltar, para sermos uma equipa com capacidade para jogar mais vezes a um nível de excelência, é ganharmos maturidade, não abanarmos em situações de adversidade."