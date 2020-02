Daniel Ramos: «Falta haver continuidade, haver uma mentalidade ganhadora»

O Boavista de Daniel Ramos ainda não conseguiu encontrar a consistência de resultados desejada e, em oito encontros já disputados, venceu apenas três.





O arranque foi negativo, com um empate e duas derrotas, série à qual se seguiu o melhor momento desde a mudança técnico, com três vitórias consecutivas. No entanto, o rendimento tornou a cair nos dois últimos jogos, nos quais os axadrezados perderam por duas vezes.Uma inconsistência que Daniel Ramos quer contrariar com mentalidade ganhadora. "Falta haver continuidade, uma mentalidade ganhadora. Isso adquire-se com resultados e com níveis exibicionais positivos. Mas estas inconsistências acontecem com qualquer equipa. Basta olhar para alguns grandes de Portugal e para algum clubes lá fora para perceber isso. Interessa-me é perceber a resposta que é dada pela equipa a cada semana. A resposta dada à vitória tem de ser a mesma da derrota", apontou o técnico, desejoso de contrariar o ciclo diante do Gil Vicente, a fim de superar a fasquia dos 30 pontos."Queremos ultrapassar os 30 pontos. Essa é a meta que nos retira alguma pressão dos ombros. Entramos num ponto em que quase asseguramos um dos nossos objetivos. Queremos a permanência e estamos perto. Temos agora este jogo que queremos vencer e no qual podemos ultrapassar essa fasquia. É fundamental conquistar uma vitoria", sublinhou.Seja como for, Daniel Ramos reconheceu que. Do outro lado, estará uma equipa difícil de bater. "O Gil Vicente é uma equipa muito competente. Vai ser igual a si próprio. Tem um treinador experiente e competente, uma equipa equilibrada, com uma estrutura bem definida. Não permite muitas transições. Mas nós queremos dar uma resposta ao melhor nível", concluiu.