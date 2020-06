Daniel Ramos: «Fica um sabor amargo»

Daniel Ramos não escondeu a sua desilusão após a derrota do Boavista na receção ao Moreirense.





"Este é daqueles jogos que nos provoca um misto de emoções. Foi a melhor exibição do Boavista desde que aqui cheguei, só o resultado é que não foi bom. Fica um sabor amargo, estou triste com o resultado, mas feliz com a exibição", começou por explicar o treinador dos boavisteiros.O técnico continuou deixando elogios à capacidade física dos seus jogadores neste regresso e defendendo que este é o caminho que a sua equipa deve seguir: "No fim do jogo disse aos jogadores para levantarem a cabeça e ficarem orgulhosos do que fizeram. Ficou provado que temos capacidade. No futuro vão ver o Boavista a jogar assim, quero resultados e quero valorizar os jogadores, valorizar-me a mim e ao clube."