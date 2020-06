Daniel Ramos: «Fomos eficazes e o resultado é exagerado»

O Boavista somou o segundo triunfo consecutivo no campeonato ao bater o V. Setúbal (3-1). Após a partida, o técnico Daniel Ramos sublinhou a eficácia dos axadrezados e elogiou a exibição do adversário no Estádio do Bessa.





"Fomos eficazes, principalmente na obtenção do primeiro golo, porque concretizámos na primeira oportunidade de que dispusemos. Ao contrário de outros, como com o Moreirense, em que tivemos muitos remates e muito caudal ofensivo, hoje com bem menos conseguimos três golos. Por termos marcado cedo, houve excesso de responsabilidade, porque a equipa acusou esse facto e ter de continuar a assumir o jogo e, ao não o conseguir, também por mérito do Vitória, a equipa sentiu isso", afirmou Daniel Ramos em conferência de imprensa."A primeira parte foi um bocadinho fora do nosso controlo. Na segunda, melhorámos, fomos mais sólidos e continuámos a ser objetivos na saída para o ataque, estivemos muito bem nesse capítulo e fomos controlando o jogo. O 2-1 trouxe incerteza e aí há que saber controlar o jogo e sofrer, tendo sempre a possibilidade de um terceiro golo, o que veio a acontecer. O resultado é exagerado. Foi um triunfo bom, mas o Vitória ofereceu uma grande réplica e fez um jogo positivo", acrescentou."O que desejávamos era precisamente isto, era não entrarmos nos últimos jogos ainda com alguma incerteza em relação ao que poderia acontecer. Nos últimos anos, o Boavista não chegou tão cedo aos 35 pontos.""Neris estava tocado e foi por esta razão que não o utilizei, se bem que ele tenha fortes possibilidades de poder sair do clube [para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos] e ainda bem. É um dos ativos valorizados e pode ajudar o clube a sair bem da situação."