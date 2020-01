Daniel Ramos: «Foram dois pontos perdidos»

Não correu da forma esperada a estreia de Daniel Ramos no comando técnico do Boavista. Este sábado, diante do Portimonense, o técnico axadrezado não passou de um empate a um golo, numa partida na qual no entender o técnico axadrezado os boavisteiros perderam 2 pontos.



"Não foi a estreia que desejava. Queríamos vencer e estivemos bem perto de o conseguir. Foram dois pontos perdidos, o que nos deixou um sabor amargo. O jogo teve duas partes diferentes. Na primeira, estivemos muito elétricos, a pensar pouco o que fazer com bola e a não termos a serenidade suficiente para acalmar o jogo e ligá-lo.

Melhorámos defensivamente na segunda parte, passámos a ser mais tranquilos e as duas equipas não correram muitos ricos na fase de construção. Fomos mais acutilantes e pressionantes porque estávamos mais alto na perda da bola e beneficiámos disso.

Chegámos a um golo que foi mal invalidado e depois ficámos em vantagem, fomos controlando até ao final até que surge o golo do empate de bola parada que nos levou a um sentimento de perda, porque estávamos convencidos de que iríamos vencer.

Houve em vários momentos do jogo em que equipa foi mais agressiva e teve maior atitude proátiva capacidade de reagir à perda da bola e de pressionar mais à frente e isso foi um ganho.

O lado menos foi a pouca solidez desses momentos, porque é preciso muito mais para sermos uma equipa capaz de empreender um jogo diferente, mas isso é com tempo, trabalho e confiança. Foi pena não termos esses dois pontos perdidos, porque também davam confiança".