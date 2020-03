Daniel Ramos garante mudancas: «Quando sentimos que há gente a abrandar...»

O momento não é positivo e Daniel Ramos não está contente com o que tem visto da equipa. O técnico sente que o grupo tem abrandado em função da proximidade do objetivo principal da temporada, a permanência, e é por essa razão que vai proceder a mudanças no onze, em Tondela.





"Vai haver. Há um grande princípio que me norteia que é olhar para quem trabalha e treina, que merece reconhecimento e merece que olhemos e demos oportunidades. É dentro deste princípio que analiso a semana. O jogador tem oportunidade, conquista, merece ter continuidade, então tem. Quando sentimos que há gente a abrandar ou a não ser capaz de responder, às vezes é importante, até para salvaguardar o jogador, que esse jogador encontre o sue caminho. E há momentos em que é preciso sair da equipa, do onze, da convocatória para poder melhorar e ser útil mais à frente. Temos que olhar para os que querem porque à frente de todos está o Boavista. Se queremos um Boavista melhor no futuro, temos que perceber como. Temos que andar mais rápido", apontou o treinador dos axadrezados, que sublinhou que o Boavista merece dedicação total de todos."As oportunidades devem ser agarradas com responsabilidade. Este é um clube que merece muito respeito e temos de fazer tudo para as coisas aconteçam. Historicamente, os últimos têm sido difíceis. Os objetivos têm sido atingidos com dificuldade, mas têm sido conseguidos. Com união e dedicação. Este ano vamos conseguir o objetivo mais cedo. Mas para consegui-lo temos de estar a 100. Toda a gente. Faço as minhas escolhas em função do que vejo. Quem está mais preparado, vai ser com esses. Quem está preparado, vai para a guerra", concluiu.