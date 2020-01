Daniel Ramos: «Há um caminho a percorrer, mas os caminhos têm atalhos...»

Sem vencer qualquer partida para o campeonato desde 29 de novembro, o Boavista desloca-se à Vila das Aves, este domingo, à procura de se reencontrar com o caminho dos triunfos e, assim, alcançar uma situação mais tranquila na tabela no início da segunda volta.





O objetivo do emblema axadrezado é precisamente voltar a pontuar, até porque os pontos são, segundo Daniel Ramos, o caminho mais rápido para atingir a tranquilidade e almejar algo mais a longo prazo."Sabemos o que queremos. Sabemos para onde queremos levar este Boavista. Sabemos o percurso a fazer para que o Boavista possa ser o Boavista que todos querem. Há um caminho. Depois um caminho tem atalhos para se chegar lá mais rápido. Há vários caminhos e às vezes temos que ir por atalhos, mesmo que a estrada seja pior. E, neste momento, o trajeto mais rápido agora são os pontos porque só os pontos vão fazer com que consigamos outro tipo de melhoria significativa e de valorização. Neste momento, são os pontos que mais contam porque os pontos depois vão trazer mais satisfação a todos", começou por dizer, na antevisão ao jogo com o Aves, o lanterna vermelha do campeonato.Para trás ficou já o jogo menos conseguido em Vila do Conde, terreno de onde a Pantera saiu derrotada, por 2-0, sem que tenha conseguido, na ótica do técnico, dar sequência ao crescimento que vinha evidenciando desde então. Um resultado e uma exibição que deixaram algum amargo de boca e que levarão Daniel Ramos a agitar um pouco as coisas."É possível que tudo aconteça. Estamos a falar de jogadores, de dinâmicas, de jogadores que estão a trabalhar bem. Há que experimentar e avaliar o que foi o rendimento deles. O jogo é o barómetro. A semana vale o que vale. A semana dá um indicador e o rendimento no jogo é outro e o que fica, para quem vê, é o jogo. Quando as vitórias e os pontos não acontecem, é natural que se procure dentro da semana de trabalho, dos indicadores dos jogadores, alternativas. A semana foi dizer-lhes que estavam todos no mesmo patamar, que todos podiam ser utilizados no jogo, que o fundamental para o Boavista é que não interessa quem, não interessa como, que o interessa é que a equipa se encontre e esteja toda a gente a trabalhar no mesmo sentido", apontou, deixando antever algumas mudanças na equipa.A receita para pontuar nas Aves é, na ótica de Daniel Ramos, relativamente fácil e passa por uma maior objetividade no capítulo ofensivo, sobretudo."Espero uma atitude agressiva maior, que sejamos mais sólidos defensivamente. Não que não tenhamos sido com o Rio Ave. Aliás, esse foi o jogo da época em que o Rio Ave menos oportunidades criou. Agora também foi uma prestação aquém do ponto de vista ofensivo da nossa parte. Esta equipa tem capacidade para fazer melhor. Temos de ser mais acutilantes, temos de estar melhores na pressão, temos de ter mais iniciativa individual. Quero que os jogadores sejam mais irreverentes e que tenham maior objetividade. Ter bola vale o que vale. O que importa é o que se faz com ela", sublinhou, explicando ainda o que espera encontrar do outro lado."Vejo o Aves a crescer, um Aves melhor organizado. Melhorou do ponto de vista defensivo. Basta ver que nos últimos sete jogos, só sofreu de bola parada, só, não em bola corrida. Sinal de que do ponto de vista de organização defensiva em bola corrida, melhorou. E são uma equipa vertical, com jogadores rápidos, que impõem essa verticalidade. Tem jogadores na frente com capacidade para resolver individualmente. Neste último jogo fizeram-no assim. Cresceu e vai apostar muito neste jogo. Depois de uma vitória quer-se outra. Por outro lado, nós temos a nossa responsabilidade, a nossa quota parte e o nosso trabalho de casa foi bem feito. Temos boas possibilidades de voltar aos resultados positivos", concluiu.