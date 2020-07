Daniel Ramos: «Helton Leite é um guarda-redes à escala mundial»

Helton Leite será, tal como Record adiantou, fechado pelo Benfica após o embate entre axadrezados e águias, agendado para este sábado. O guardião está a caminho da Luz e esse tema não passou ao lado da conferência de imprensa de Daniel Ramos. Confrontado com esta possibilidade e questionado se o guarda-redes tem nível para as águias, o técnico foi perentório.





"O Helton é um guarda-redes à escala mundial. Simples. Tem qualidade para patamares mais altos do que o Boavista, que só por si já é bastante elevado", apontou o técnico, que desvalorizou qualquer tipo de interferência das notícias com o estado de espírito do jogador."Conhecendo o Helton como conheço, isto não mexe com ele. É um grande profissional", vincou.