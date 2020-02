Daniel Ramos: «Houve mais demérito nosso do que mérito deles»

O Boavista perdeu este domingo frente ao Belenenses SAD por 2-1, numa partida a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS, com Daniel Ramos a considerar que a sua equipa não fez um bom jogo.





"Mostrámos grande apatia. Perdemos duelos, segundas bolas e isso retirou-nos a confiança e demorámos a encontrar-nos. Acabou por ser uma exibição fraca da nossa parte e o Belenenses conseguiu explorar os nossos erros e lançar contra-ataques", analisou: "o nosso golo também surgiu de um erro, após um canto. Tivemos ações que nunca deviam ter acontecido."

"A primeira parte não me satisfez nada. O que faltou não teve a ver com a estrutura de 3x4x3, mas com os comportamentos ajustados ao que somos. Esse foi o nosso problema. O intervalo deu para melhorar ideias e melhorámos significativamente na segunda parte. Pena foi ter acontecido o segundo golo, porque tivemos condições para chegar ao golo. Estávamos a ameaçar fazer o 1-1, que podia dar outro rumo ao jogo, e aquele 2-0 nunca devia ter acontecido. A equipa melhorou à medida que as substituições foram acontecendo, pena foi que não tivesse conseguido o 2-1 mais cedo", afirmou, sublinhando: "houve mais demérito nosso do que mérito deles. Não podemos facilitar nada. Neste momento, o meu sentimento é que na primeira parte não fizemos tudo."referiu.