Daniel Ramos: «Já é a segunda vez que o Boavista é penalizado»

Daniel Ramos, treinador do Boavista, criticou a arbitragem, após o empate a um na visita ao reduto do Tondela, em jogo da 24.ª jornada da 1.ª Liga.





"Quando as equipas vêm de resultados que não são os que queremos, o maior apelo que fazemos é entrega, luta e trabalho. Já arriscámos quando estávamos empatados e acabámos por perder", referiu, deixando depois um reparo: "No primeiro golo disseram-me que foi mão mas a câmara estava longe. Já é a segunda vez que o Boavista é penalizado. As câmaras têm de estar posicionadas para responder."Mas, também foi uma tarde de azar para Marlon. O defesa brasileiro saiu lesionado aos 40 minutos, sendo rendido por Paulinho, após levar uma pancada na cabeça. O jogador foi transportado ao hospital e as primeiras suspeitas apontam para fratura do osso zigomático. O técnico Daniel Ramos classificou a situação como "preocupante", mas não pôde adiantar mais pormenores.