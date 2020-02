Daniel Ramos: «Melhor do que três vitórias, só quatro»

O Boavista pode igualar o melhor ciclo de vitórias consecutivas numa temporada desde que regressou à 1.ª Liga, caso vença o Belenenses SAD, este domingo, mas Daniel Ramos não olha para esse dado como uma fonte de motivação extra.





O técnico axadrezado só quer vencer mais um jogo e usufruir do momento positivo da equipa, deixando para depois o festejo das marcas alcançadas pelo caminho."Não tenho dado foco a esse dado. Claro que gosto de números e gosto de à frente dizer que conseguimos. No momento não dou muita importância. Depois, alguns registos que vamos tendo, os recordes que ficam, são bons. De momento não dou relevância. Dou é importância ao ciclo. Melhor que três vitória, só quatro vitórias. Não podemos é deixar passar o jogo e facilitar", apontou Daniel Ramos, ciente de que o jogo com o Belenenses SAD não será pêra doce."Este jogo está a ser encarado como todos os outros. Tem algumas particularidades, nomeadamente do que à partida será uma continuidade da estrutura do Belenenses, com 3 centrais. Um 3-4-3 idêntico ao nosso e que tem alguns aspetos que temos que ter presentes e corresponder a uma estrutura idêntica. Onde há muito esbarrar de posições, muito frente a frente, muito encaixar. Existe um bocadinho do que é o momento para este jogo e o nosso tem que ver com estar com uma aura positiva, em termos de resultado. Não vejo vantagem. Existe vantagem anímica, mas não é por aí", referiu.