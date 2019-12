Daniel Ramos muda sistema

A estreia de Daniel Ramos só está agendada para a receção ao Portimonense, no arranque de 2020, mas tudo leva a crer que o novo responsável axadrezado não vai continuar a apostar no sistema de três centrais implementado por Lito Vidigal. Aposta distinta que Daniel Ramos fez questão de vincar no jogo particular frente ao Trofense, onde apostou numa linha defensiva composta por quatro elementos (Fabiano, Ricardo Costa, Neris e Carraça), três médios (Rafael Costa, Ackah e Bueno) e três avançados (Heriberto, Stojiljkovic e Sauer) .