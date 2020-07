Daniel Ramos: «Perder assim não é desprestígio nenhum»

Apesar da derrota por 3-1 frente ao Benfica, o treinador do Boavista elogiou os jogadores axadrezados e destacou a exibição personalizada da equipa no Estádio da Luz.





"Tivemos uma entrada muito boa e conseguimos controlar o jogo até ao 1.º golo do Benfica. Perder assim não é desprestígio nenhum, pois quando se quer e não se foge a uma identidade custa, mas tentamos jogar o jogo pelo jogo. Perdemos algumas bolas em alguns erros que permitiram golos e o 3-0 ao intervalo dava-nos o jogo quase como perdido", afirmou Daniel Ramos aos microfones da BTV."Ao intervalo a mensagem que passei foi para tentarmos ganhar a 2.ª parte. Vale o que vale, mas os meus parabéns à equipa. O Benfica ganha bem, criou mais oportunidades mas demos uma boa réplica e se fizéssemos o 3-2 relançávamos o jogo. Saio com satisfação. Se queremos evoluir temos de jogar com estas equipas. Se queremos mais temos de arriscar mais e viemos jogar aqui para vencer", justificou o treinador do Boavista.Daniel Ramos admitiu que o golo de André Almeida, logo aos 13 minutos, foi o "momento-chave" do jogo."Estávamos bem, a criar espaços e a aproximar-nos da baliza. Aquele golo foi um revés, deu confiança e margem de manobra ao Benfica e foi o momento-chave do jogo. Mas não me arrependo da estratégia, mesmo a correr riscos. Se queremos um Boavista melhor há que arriscar", justificou o treinador dos axadrezados.