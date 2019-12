Daniel Ramos: «Quero fazer parte do crescimento do Boavista»

Daniel Ramos foi esta quarta-feira apresentado como o novo técnico do Boavista, rendendo no cargo Lito Vidigal, tendo assinado um contrato até final da presente época.

A confirmação do contrato foi dada pelo próprio técnico na conferência de imprensa de apresentação, que decorreu no estádio do Bessa, tendo o mesmo respondido que assinou por meia época, mas que "podia ter sido por três".





"Orientar o Boavista é uma grande responsabilidade, mas acredito estar à altura do desafio. O Boavista é um grande do futebol português, que passou por dificuldades, mas que quer recuperar a dimensão que já teve. Eu quero fazer parte desse processo, quero fazer parte do crescimento para um Boavistão. O clube deve orgulhar-se do seu passado e quero que esta época figure na história como uma época positiva. Não se pode esperar que isto surja de um dia para o outro, mas queremos implementar uma ideia de jogo positiva, que agrade e que valorize jogadores e equipa técnica", disse.Sobre o contrato referiu: "Foi meio ano, mas podia ter sido três anos. O importante é o imediato, mas se for do agrado de todos, podemos prolongar o vínculo em qualquer altura".O treinador explicou qual é o foco imediato. "Queremos trabalhar de forma árdua, conhecer o grupo de trabalho é importante. Vamos tentar passar as nossas ideias o mais cedo possível. Queremos ter um jogo mais atrativo. O meu desejo é que a época corra bem, quero que o jogadores me digam no fim da temporada que valeu a pena."