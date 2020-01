Daniel Ramos: «Resultado é fundamental para ganharmos estabilidade neste momento»

Daniel Ramos mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo (0-1) do Boavista em casa do Aves, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga NOS.





"Do ponto de vista geral, fizemos uma boa exibição nos processos defensivos e ofensivos. O resultado é fundamental para ganharmos estabilidade neste momento. Somos uns justos vencedores e estamos satisfeitos2, afirmou o técnico axadrezado no final do encontro."Foi uma medida algo arriscada, mas também com indicadores de que podia resultar. Não só pelo passado recente, mas pelas características dos jogadores, que vão de encontro àquilo que hoje conseguimos produzir em campo. A passagem para um 3-4-3, sem conter uma defesa de cinco unidades, ainda precisa de ser oleada, mas respondemos muito bem. Tivemos esta semana para chegarmos aqui e tirar proveito do fator surpresa deste novo sistema."Internamente conseguimos dar outra camuflagem à equipa, percebendo de que forma podemos retirar rendimento dos jogadores. À medida que o tempo passa vou conhecendo-os cada vez mais, sabendo que uma ideia minha às vezes pode não ser a melhor.Estas decisões são difíceis de tomar, mas é preciso tomá-las. Neste momento temos de transitar para uma estrutura diferente, que provoque outra solidez, objetividade e verticalidade no nosso jogo e concentre mais jogadores em zonas interiores."Estava felicíssimo, porque não teve muitos minutos no passado e hoje foi uma aposta ganha. É um jogador que trabalha muito, tem algumas características importantes, enquadra-se dentro da estrutura adotada e agarrou a oportunidade. Fez um bom jogo, marcou e conseguiu ajudar a equipa", concluiu.