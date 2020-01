Daniel Ramos: «Resultados não ajudaram a este crescimento evidente»

O Boavista de Daniel Ramos ainda não venceu qualquer encontro, mas o técnico mantém-se tranquilo relativamente a esse dado. Até porque, na sua ótica, as exibições têm deixado indicadores positivos para o futuro, permitindo retirar ilações que apontam para um crescimento que o novo timoneiro axadrezado considera "evidente".





"Se olharmos para a equipa nestes dois jogos temos uma primeira parte com o Portimonense com perdas e ganhos e uma segunda mais sustentada. Com o Famalicão, estivemos bem em muitos momentos. São indicadores de crescimento. Sabemos que é um jogo extremamente complicado, o Rio Ave tem ótima equipa, mas tem de imperar a capacidade de resposta da equipa, independentemente do adversário. Peço solidez no processo defensivo e ofensivo, comportamentos com objetividade. Não dou muita importância à posse de bola mas sim ao que se faz com bola, tem de se criar oportunidades e neste aspeto a equipa respondeu bem nestes dois jogos, o caudal ofensivo aumentou. Os resultados não ajudaram a este crescimento evidente", apontou, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.Em dois jogos realizados, o saldo de Daniel Ramos firma-se num empate e numa derrota, mas o treinador acredita que a vitória vai chegar e que esse resultado levará a equipa para outros patamares."Falta a vitória para reforçar todo o trabalho que a equipa tem feito, não estamos a ser felizes. Merecemos mais. Em dois jogos fizemos um ponto e era perfeitamente possível ter três ou quatro, uma vitória seria extremamente importante", sublinhou.Pela frente, nesta jornada, estará o Rio Ave, uma equipa que Daniel Ramos classifica de "difícil", pese embora a receita para o triunfo seja bastante clara. "Jogo muito competitivo entre duas equipas a pensarem no mesmo, na vitória. Conheço bem o Rio Ave, existe uma ideia de jogo que já vem do passado, pincelada pelo Carvalhal que tem dado o seu toque pessoal à equipa. Basta ver o último jogo para a Taça, é uma equipa que vai fazer um grande campeonato. É a minha terra e passei por aquele clube, tenho grande respeito. Temos de ser extremamente organizados, perceber que sem bola, para além da organização e da atitude, por cada posicionamento desajustado temos um adversário que nos pode penalizar. Perceber onde estão os espaços para contra-atacar, ter a bola com os olhos na baliza. Às vezes é preciso meter gelo e noutros é preciso contra-atacar. Uma distração pode ser fatal, vamos ter de ter mangas arregaçadas, também é o que caracteriza o Boavista", concluiu.