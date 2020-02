Daniel Ramos: «Se queremos ser competitivos temos de andar nos limites»

O Boavista venceu (2-0) na receção ao V. Guimarães, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS e colocou-se aos vimaranenses na tabela classificativa.





No final do encontro, Daniel Ramos mostrou-se muito satisfeito pela prestação da equipa diante da formação minhota, elogiando ainda a presença dos adeptos no Estádio do Bessa.

"Fizemos uma prestação bem positiva pela forma como preparámos o jogo. As coisas foram acontecendo um bocadinho como estávamos à espera. Não era importante ter a bola, mas o que saber fazer com ela. Tivemos um adversário forte pela frente e que gosta de ter bola. Conseguimos, em ataques rápidos, ser sempre acutilantes e criar as nossas oportunidades", apontou.



Ingrediente para o triunfo

"Soubemos posicionar-nos, com exceção da parte final, em que recuámos excessivamente, mas mostrámos solidez, determinação e entreajuda mesmo nas dificuldades que nos foram criadas. Nunca partimos. Passámos dificuldades, sim, soubemos sofrer e acabámos por concretizar no tempo certo. Foi um jogo bem conseguido."



Ambiente no Estádio do Bessa

"É fantástico estar neste tipo de ambientes. Eram 14 mil espetadores, mas pareciam 30 mil, o que gerou uma energia muito positiva em redor do jogo, com muito calor humano de fora para dentro do campo e isso percebeu-se lá dentro. Foi um jogo intenso e 'rasgadinho' e é extremamente saudável haver jogos deste tipo."



Pedido feito aos jogadores

"Pedi aos jogadores andamento, porque se queremos ser competitivos temos de andar nos limites e hoje os jogadores corresponderam", concluiu.