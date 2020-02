Daniel Ramos após derrota em Alvalade: «Tínhamos a ambição de vir aqui pontuar»

O Boavista somou este domingo a segunda derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 2-0 frente ao Sporting. Daniel Ramos, técnico dos axadrezados, assumiu que a equipa tinha o objetivo de somar pontos em Alvalade e lamentou que os golos leoninos tenham surgido em momentos decisivos.





"Tínhamos a ambição de vir aqui pontuar, apesar do grau de dificuldade e da valia do adversário, porque a ambição é algo que nos segue e que nos vai transportar no futuro. Não foi uma boa 1ª parte no geral, mas a espaços sim. Estivemos organizados mas pouco atrevidos. Até entramos bem, mas na 1ª situação de bola parada sofremos golo e o Sporting sentiu-se confortável. O 2-0, em cima do intervalo, retirou a nossa estratégia, que passava por continuar perto de um resultado positivo", disse o técnico na flash interview à Sport TV.

"Na 2ª parte decidimos subir linhas, arriscar e pressionar. A equipa melhorou, jogou adiantada e esteve mais próxima da baliza do Sporting. Com isso as oportunidades foram mais repartidas, estivemos perto de marcar e, se o tivéssemos feito, podíamos ter discutido o empate até final. O Sporting foi mais eficaz e mereceu a vitória, sobretudo pelo que fez na 1ª parte", acrescentou Daniel Ramos na análise ao encontro.

Estratégia foi dar mais bola ao Sporting?: "Há muitos jogos em que a equipa com mais posse perde. O que interessa é o que se faz com bola. Na 1ª parte o Sporting teve uma percentagem maior, mas o importante é o que se concede, no sentido de explorar as transições. Tínhamos definido tempos e formas de pressão, demos mais metros do que aquilo que eu queria. Na 2ª parte melhoramos o bloco, os posicionamentos e demos outra resposta."