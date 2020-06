Daniel Ramos: «Vale o que vale e fica sempre para a história»

Após o Boavista vencer (0-1) em Braga, Daniel Ramos explicou o 'segredo' para o triunfo dos axadrezados no campo do terceiro classificado, no fecho da jornada 26 da Liga NOS.

"Esteve no rigor, no saber sofrer, no perceber que o jogo ia ser diferente em relação ao último. Vínhamos com a intenção de ter mais bola, de ter mais domínio, mas perante a boa equipa do Sp. Braga tivemos de usar outros recursos. Ter bola, sim, e fazê-lo de forma assertiva, mas a procurar jogar, a tentar aproximar da baliza. Fizemo-lo algumas vezes, não tantas quanto queríamos, mas fomos uma equipa rigorosa e unida. Quando assim é, fico satisfeito. Pela exibição e pelo que fomos como equipa", começou por dizer o treinador das panteras à Sport TV.

"Fechámos o espaço interior. A colocação dos médios a não saltar fundo na aproximação e os jogadores da frente a fechar por dentro fez com que o Sp. Braga jogasse por fora e por fora tínhamos sempre 4 jogadores. Controlámos a grande arma do jogo interior. Reduzimos em muito o que é a força do Sp. Braga e, mesmo tendo bola, o Sp. Braga não criou grandes oportunidades. Desempenhámos o que idealizámos", acrescentou.



Sobre o facto de esta ter sido a primeira vitória do Boavista no atual campo do Sp. Braga, Daniel Ramos afirmou que "é um registo, vale o que vale e fica sempre para a história": "É com satisfação que ganhámos pela primeira vez, também nunca tinha vencido o Braga fora de portas. Ficamos satisfeito. Na última jornada fizemos um bom jogo e não levámos pontos. Agora faltam 20 pontos em disputa e vamos com a ambição de ganhar."