Daniel Ramos: «Vitória assenta-nos bem»

A viver um período francamente positivo, traduzido na terceira vitória consecutiva na Liga NOS, o Boavista derrotou esta sexta-feira o Paços de Ferreira numa partida na qual, assume Daniel Ramos, os castores até entraram melhor. Ainda assim, apesar dessa entrada em falso, os axadrezados conseguiram voltar ao jogo e no seu entender venceriam com justiça."Foi evidente a melhor entrada do Paços de Ferreira, tal como esperávamos e estava identificado, procurando fazer o seu jogo. Tivemos alguma dificuldade inicial, mas, após os primeiros 10 minutos, pressionámos melhor, levámos a que cometessem alguns erros e, a partir daí, tiveram alguma intranquilidade. O Paços acabou por ter mais posse de bola, mas não criou verdadeiras oportunidades de golo. Aliás, na primeira parte, as oportunidades acabaram por ser nossas.Na segunda parte, apesar das alterações do Paços, com um estilo mais direto, respondemos quase sempre bem, com um bloco defensivo baixo, com uma estratégia bem definida, percebendo que em vantagem íamos ter transições rápidas, porque temos equipa para isso.As melhores oportunidades voltaram a ser nossas, e tivemos várias, para chegar ao segundo golo. Parece que a vitória nos assenta bem. Coloca-nos bem posicionados na tabela, longe dos lugares de baixo e próximos do principal objetivo do clube".