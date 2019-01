David Simão sai para os belgas do Antuérpia

David Simão cumpriria este domingo o último dos quatro jogos de castigo, na sequência do caso que protagonizou em Moreira de Cónegos, mas o médio do Boavista não irá vestir mais a camisola axadrezada, uma vez que realiza já hoje testes médicos no Antuérpia, confirmando, se tudo decorrer de forma normal, o acordo que tem estabelecido para reforçar o clube belga e com um contrato de dois anos e meio.





Aos 28 anos, o médio regressa ao estrangeiro, depois da experiência na Bulgária, no CSKA de Sofia, em 2016/17. David Simão cumpria a segunda temporada no Boavista, onde sempre foi utilizado com regularidade, somando 45 jogos e 3 golos pelos axadrezados, mas terminava contrato em junho deste ano. Formado no Benfica, passou ainda pelo Fátima, P. Ferreira, Académica, Marítimo e Arouca e vai juntar-se ao clube treinador por Laszlo Bölöni, e onde jogam os portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues.