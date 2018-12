David Simão suspenso 4 jogos

David Simão foi condenado a 4 jogos de suspensão e a uma multa de 919 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. O médio foi uma das vozes mais notórias da revolta boavisteira no jogo diante do Moreirense e, quer ao intervalo, quer já perto do final do encontro, fez notar a sua frustração com palavras duras dirigidas ao delegado do encontro.Segundo o mapa de castigos do CD, David Simão terá proferido as seguintes declarações aquando da recolha aos balneários para o descanso. "Ladrões f¡lhos da p***, vocês são uma cambada de ladrões seus filhos da p***. Sim é para ti seu filho da p*** que estou a falar", pode ler-se.Já perto do final, numa altura em que o Moreirense se preparava para realizar uma substituição, o médio terá voltado a interpelar o delegado. "Anda lá oh chulo, filho da p***, vais demorar muito?", terá dito.Segundoapurou, esta situação encontra-se sob análise do departamento jurídico do Boavista.Para além de David Simão, o Conselho de Disciplina teve também mão pesada para com Fary, que foi condenado a uma suspensão de 16 dias e a uma multa de 765 euros, bem como para Alfredo Castro, treinador de guarda-redes, que viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar.