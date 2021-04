Devenish sofreu traumatismo craniano frente ao Paços de Ferreira

Cristian Devenish sofreu esta sexta-feira um traumatismo craniano durante o triunfo do Boavista sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de abertura da 27.ª jornada da Liga NOS, confirmou à agência Lusa fonte dos axadrezados.

O central, de 20 anos, foi atingido na cabeça com um toque involuntário do guarda-redes axadrezado Léo Jardim aos 87 minutos, durante a execução de um canto do Paços de Ferreira, tendo caído no relvado e recebido assistência médica imediata.

Devenish ficou neste estado após chocar contra Léo Jardim no Boavista-P. Ferreira



O jogo esteve parado quase seis minutos e o defesa central colombiano precisou mesmo de ser transportado de maca e com colar cervical para uma ambulância, enquanto era substituído pelo mexicano Jesús Gómez, embora não tenha passado pelo hospital.

"Sei que houve uma pancada na cabeça. Estive com ele há pouco e disse-me que estava bem. Vamos esperar pelos próximos dias e exames para verificar se não há nada que o retire do próximo jogo [na quarta-feira, frente ao Sporting de Braga]", referiu o treinador Jesualdo Ferreira, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o final do encontro.

O Boavista venceu com golos do gambiano Yusupha (13 minutos) e do inglês Angel Gomes (42), de penálti, e juntou-se provisoriamente a Gil Vicente, Rio Ave e Tondela no 10.º lugar, todos com 28 pontos, seis acima da zona de descida, enquanto o Paços de Ferreira mantém o quinto posto, com 44.