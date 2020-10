DGS impediu Bracali de ir para o banco

A ausência de Bracali causou estranheza, mas no final veio a explicação dos responsáveis do Boavista: foi a Direção-Geral da Saúde, através da ARS Norte, que impediu a presença de Bracali no jogo de ontem, uma vez que o brasileiro esteve em contacto direto com alguém infetado com Covid-19.

"A situação teve a ver com um impedimento devido a Covid-19. O jogador não está infetado, mas foi simplesmente uma norma da DGS que não permitiu que o jogador estivesse presente", disse Vasco Seabra. O técnico chamou o jovem João Gonçalves para ocupar o posto de guardião suplente. Ainda não se sabe quando Bracali poderá voltar aos treinos, mas por agora terá de cumprir o isolamento decretado.