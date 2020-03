Dulanto aliviado por jogar

Dulanto foi ontem entrevistado no programa televisivo ‘GolPeru’. O central peruano do Boavista falou obviamente da situação no futebol português, que terá jogos à porta fechada, deixando uma garantia: "Se um jogador contrair o coronavírus na Liga portuguesa, o campeonato será suspenso."

Dulanto abordou ainda o seu regresso ao ativo. "Jogar 90 minutos ao fim de três meses fez-me sentir muito bem", registou o defesa, em relação ao jogo em Tondela, onde até marcou o golo do empate dos axadrezados. "Muitos pensam que não uso a perna direita, mas é melhor do que a esquerda. Dei-lhe forte na bola", disse Dulanto sobre o seu primeiro golo no futebol europeu, ao fim de seis jogos.

Refira-se que Dulanto já não era utilizado desde a derrota na Madeira, em dezembro, precisamente o último jogo de Lito Vidigal no Boavista.