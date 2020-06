Dulanto e Idris abriram dúvida para Daniel Ramos

Daniel Ramos tem o chamado bom problema para resolver, em função das opções que ganhou para o jogo com o V. Setúbal. O treinador já pode contar com Fabiano e Ackah, que cumpriram castigo em Braga, mas quem os rendeu deixou claramente a dúvida para a receção aos sadinos. O peruano Dulanto esteve muito bem na defesa a render Fabiano, enquanto o capitão Idris fez uso da sua experiência para contrastar com a juventude de Ackah. Tem a palavra o treinador.