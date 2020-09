Dulanto está na porta de saída do Boavista

Gustavo Dulanto deve prosseguir a carreira no futebol português, mas não no Boavista. Os axadrezados têm vários clubes interessados no central peruano e analisam a sua possível cedência. A saída de Dulanto deve confirmar-se na próxima semana, altura em que é esperada a chegada do equatoriano Porozo, que fecha assim o grupo de quatro centrais, junto do francês Rami, do nigeriano Chidozie e do mexicano Jesús Gómez.

Com o mais que provável adeus de Gustavo Dulanto, restam apenas quatro elementos do plantel da época passada: Bracali, Paulinho, Sauer e Yusupha.

Refira-se que o novo plantel pode ser visto hoje pela primeira vez em ação, no jogo frente ao Tondela, transmitido pela Sport TV, cujo o início foi antecipado para as 18h15.