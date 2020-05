Dulanto nega declarações sobre os locais dos jogos

O central Dulanto pronunciou-se sobre as declarações que estão a ser veiculadas a um órgão de Comunicação Social do Peru, o seu país natal, e garante que nunca se pronunciou sobre os locais dos jogos que faltam disputar no campeonato.





Segundo a imprensa sul americana, Dulanto terá revelado que "ainda não há data confirmada, mas tudo indica que será no final deste mês e já ouvi o treinador dizer que quando formos a equipa visitada jogaremos no estádio do FC Porto e, na condição de visitantes, jogaremos num estádio em Lisboa"."Estão a circular umas alegadas declarações atribuidas a mim sobre onde e quando se disputariam os jogos da primeira liga e quero esclarecer que tais declarações são falsas. Não as proferi e muito menos associei essas informações ao nosso treinador. Nós não sabemos onde nem quando a competição vai voltar", referiu o defesa à comunicação axadrezada, assumindo que "essas alegadas inconfidências foram abusivamente atribuidas a uma pequena conversa um jornal do Peru": "Apenas falei como estava a decorrer o meu dia a dia de treinos em casa, o confinamento e o agora regresso aos trabalhos no Bessa. Nunca me pronunciei sobre como iriam decorrer os jogos e muito menos onde. Lamento profundamente que me estejam a ser atribuídas declarações que não correspondem à verdade, pelo que quero pedir desculpa a todos os que foram, tal como eu, surpreendidos por esta situação da qual, sou totalmente alheio".