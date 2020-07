Dulanto: «No primeiro golo há falta no Helton...»

Autor do golo do Boavista na visita ao reduto do Benfica, o avançado Gustavo Dulanto deixou um reparo à equipa de arbitragem, por considerar que houve falta de André Almeida em Helton Leite no lance do tento inaugural da partida. O peruano assume que os axadrezados se souberam erguer após esse momento, mas admite que a entrada em falso foi um golpe duro à estratégia da equipa.





"Acho que o primeiro golo foi falta contra o Helton. Tivemos que seguir, nunca desistimos. É a alma da equipa. O que caracteriza o Boavista é continuar em frente, mesmo perante a adversidade, e vamos pensar já na quarta-feira para ganhar pontos em casa. O golo do Benfica golpeou-nos animicamente. Acho que entrámos melhor que o Benfica. Começámos a jogar bem, cómodos, confortáveis neste campo. Mas o primeiro golo tirou-nos o foco porque é falta contra o Hélton. Mas já passou. Há que pensar em quarta-feira", assumiu, à BTV.