O jogador está vinculado ao Boavista há duas épocas. Na primeira disputou 26 jogos, e na segunda, a última, fez apenas seis encontros devido a uma grave lesão, com uma entorse com rotura no ligamento cruzado e meniscal.



Edu Machado renovou este sábado contrato por mais duas épocas com o Boavista, comunicou o clube axadrezado na sua página oficial no Facebook."Edu Machado, o nosso lateral direito de 28 anos, vincula-se ao Boavista por mais duas épocas", refere a nota do Boavista.

Autor: Lusa