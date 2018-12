Eleições marcadas para dia 28 de dezembro

O Boavista anunciou, esta quinta-feira, que a Assembleia Geral Eleitoral para os novos corpos sociais irá decorrer no dia 28 do presente mês.A informação foi comunicada nas redes sociais, através de uma mensagem na qual o emblema axadrezado confirma que se verificou "a total conformidade aos Estatutos da Lista candidata aos Órgãos Sociais", seguindo-se agora a reunião do Conselho Geral, que irá acontecer na próxima quarta-feira, dia 12.Recorde-se que Vítor Murta, atual presidente-adjunto do clube, é o nome indigitado para liderar a direção no triénio compreendido entre 2019/2021, sucedendo a João Loureiro, agora candidato à presidência do Conselho Geral. Tavares Rijo avança para a presidência da Mesa da Assmembleia Geral, ao passo que Joaquim Carvalho se candidata ao Conselho Fiscal.