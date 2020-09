Elis anuncia saída do Houston Dynamo e está cada vez mais perto do Boavista

Tal como Record revelou, Alberth Elis vai ser jogador do Boavista. Este sábado, o avançado das Honduras publicou uma mensagem de despedida do Houston Dynamo, equipa da Major League Soccer (MLS).





Sem nunca mencionar o próximo passo, Elis agradeceu ao clube pelos três anos passados no Houston Dynamo - representou o Monterrey por empréstimo entre as duas etapas nos Estados Unidos.Investimento do Boavista em Elis vai superar os 3 milhões de euros.