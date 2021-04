Elis diz que já cresceu muito no Bessa

Alberth Elis sente que tomou "a decisão correta" ao aceitar a aventura europeia no Boavista”, onde se sente “muito feliz”. “Sinto até que já cresci muito como jogador”, confessou ‘La Panterita’, como lhe chamam os hondurenhos, ele que voltou a ser decisivo para uma vitória dos axadrezados, desta vez no Jamor, frente ao Belenenses SAD.

Em entrevista ao ‘La Prensa’, das Honduras, o avançado confessou a surpresa pela mudança de rumo nos objetivos: “Inicialmente apontávamos aos lugares europeus, mas o futebol é assim e agora só queremos somar pontos para sair do fundo da tabela.”

“O estilo de jogo é diferente do que estava habituado, é mais rápido e com menos espaços para explorar. O professor pede que me mantenha sempre em constante movimento”, disse ainda.