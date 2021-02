Elis: «É um empate com sabor a derrota»

Alberth Elis marcou um dos dois golos axadrezados no empate (2-2) entre FC Porto e Boavista, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.





O avançado dos boavisteiros diz que o resultado acaba por ter um "sabor a derrota" por aquilo que a equipa demonstrou no Estádio do Dragão, sobretudo na primeira parte."É um empate com sabor a derrota. Estivemos por cima na primeira parte, mas depois do golo do FC Porto, já na segunda parte, forçou-nos a baixar um pouco. Não podemos esquecer que um jogo tem 90 minutos e não apenas 45. Sentimos dificuldades na segunda parte, mas é normal, pela pressão do FC Porto", começou por dizer o avançado hondurenho."Não merecemos estar nesta posição. Houve derrotas e empates que merecíamos sair com outros resultados. Ainda temos muitos jogos importantes pela frente. Jogar na ala ou no meio, o importante é trabalhar para marcar golos", atirou.