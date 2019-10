Encanto de Coimbra deu em vitória

Depois de na semana passada ter defrontado Leixões e Feirense, o Boavista voltou a jogar frente a uma equipa da 2ª Liga, procurando contrariar o hiato competitivo do calendário neste momento.

Desta vez, os axadrezados jogaram frente à Académica, em Coimbra, onde venceram a equipa de César Peixoto por 3-1. Os golos do Boavista foram apontados por Reymão, ainda na primeira parte, e por Carraça e Samu, sendo que Hugo Almeida, de penálti, descontou para os estudantes.

Lito Vidigal apresentou um onze formado por Helton Leite, Neris, Ricardo Costa, Dulanto, Fabiano, Marlon, Obiora, Reymão, Heriberto, Stojiljkovic e Mateus. Idris e Samu entraram no jogo ainda no primeiro tempo, sendo que na segunda parte foram também utilizados Lucas, Edu Machado, Breno, Luís Santos, Carraça, Bueno, Cassiano, Paulinho, Ackah e Miguel Reisinho.