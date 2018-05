Continuar a ler

A mesma fonte adiantou que o prazo limite para o fim da intervenção é o início da próxima temporada, sendo de salientar que o Boavista volta ao trabalho em 02 de julho, no Bessa, com a realização dos exames médicos habituais.



Inaugurado em 2003, o Estádio do Bessa tem capacidade para 30 mil espectadores e foi um dos dez estádios nacionais que receberam o Europeu de futebol de 2004.

O Estádio do Bessa Século XXI, palco dos jogos de futebol caseiros do Boavista, está a receber "obras de manutenção e reabilitação" estimadas em "perto de 180 mil euros", disse à agência Lusa fonte do clube axadrezado.Os trabalhos começaram na semana passada e abrangem as torres de iluminação, a cobertura do estádio, os balneários, zonas técnicas e outras estruturas desgastadas pelo tempo.

Autor: Lusa