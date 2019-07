Ex-árbitro Hugo Pacheco vai integrar estrutura do futebol do Boavista

Hugo Pacheco, ex-árbitro da principal categoria, vai integrar a estrutura do futebol profissional na qualidade de consultor para a arbitragem.

Trata-se de uma aquisição estratégica no sentido de preparar os jogadores para as várias alterações aos regulamentos que estão em perspetiva, bem como para atuar ativamente junto do plantel orientado por Lito Vidigal relativamente às questões comportamentais.

Aposta na experiência de um ex-árbitro que dirigiu mais de 100 jogos nos campeonatos profissionais entre 2009 e 2014, mas, curiosamente, nunca chegou a apitar o Boavista na 1ª Liga por força dos constrangimentos que entretasnto relegaram os axadrezados para competições fora do âmbito da Liga Portugal. Na época passada Hugo Pacheco ainda chegou a dirigir vários encontros do Campeonato de Portugal e ainda podia continuar no ativo, dado que só tem 42 anos e está longe do limite da idade imposto pelos regulamentos, mas optou pela jubilação.

Saída

Vítor Pereira, de 47 anos, fez parte da equipa técnica do Boavista na época passada na qualidade de treinador de guarda-redes, mas a SAD anunciou ontem o ponto final na ligação, pelo que esta temporada o cargo continuará a ser desempenhado por Alfredo.