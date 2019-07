Ex-Benfica 'estraga' apresentação do Boavista

O Boavista sofreu, esta quarta-feira, a sua terceira derrota na pré-época, ao perder com o Nice, de França, por 2-0, no jogo em que se apresentou perante os seus adeptos, no Estádio do Bessa, no Porto.Os 'axadrezados' abriram a sua preparação para a nova temporada com uma vitória por 2-0 frente ao Desportivo de Chaves, depois perderam ante o Rio Ave (3-0), empataram com o Gil Vicente (0-0), perderam diante do Wiesbaden (3-0), da segunda divisão alemã, e hoje somaram no desaire diante do sétimo classificado da primeira divisão francesa da época passada.A equipa sentou muitas dificuldades na primeira parte, ante um adversário de qualidade superior e já com outro andamento, e o primeiro golo, do médio brasileiro Danilo Barbosa, que passou pelo Sporting de Braga e pelo Benfica, foi um bom exemplo disso.Danilo Barbosa aproveitou toda a liberdade que o Boavista lhe ofereceu para preparar com tempo o remate forte e muito colocado de fora da área com que bateu Bracali, logo aos 11 minutos.Com três reforços no 'onze', o central Lucas Tagliapiera, o lateral esquerdo Walter Clar e o extreno Heriberto, o Boavista apresentou-se ainda muito preso de movimentos e frágil no plano ofensivo, permitindo que o Nice circulasse a bola com à vontade e criasse vários lances de perigo.Walter Clar sentiu muitas dificuldades ante a velocidade de Alexandre Gameiro e foi a unidade de menor rendimento no 'onze' boavisteiro, mas o processo ofensivo 'axadrezado' também revelou grandes debilidades.O segundo golo do Nice surgiu na sequência de uma jogada de insistência de Maolida, pelo lado esquerdo, em que tanto Carraça como Lucas Tagliapietra estiveram mal, o primeiro por que permitiu o cruzamento e o segundo porque falhou uma interceção que parecia simples.Um livre frente à baliza do Nice, aos 31 minutos, que Rafael Costa bateu muito por alto, foi o melhor que o Boavista conseguiu a nível ofensivo durante a primeira meia hora.Lees-Melou atirou à barra da baliza 'axadrezada', aos 37 minutos, e só na segunda parte é que o Boavista deu um ar da sua graça e rapidamente criou dois lances de perigo.O Boavista fez 12 substituições depois do intervalo e conseguiu equilibrar o jogo e, finalmente, dar trabalho à defesa do Nice, onde pontifica o internacional brasileiro Dante, que jogou três épocas consecutivas no Bayern de Munique (2012/15).Aos 80 minutos, Bueno assistiu Paulinho e este, isolado, atirou contra o guarda-redes Clementia, naquela que foi a melhor ocasião de golo criada pelo Boavista.O conjunto do Bessa tem a sua primeira partida oficial da nova época marcada para 03 de agosto, para a Taça da Liga, fora e com o vencedor do jogo Casa Pia-Vilafranquense, e estreia-se na I Liga portuguesa de futebol diante do Desportivo das Aves, no dia 11, no Estádio do Bessa.