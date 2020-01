Fabiano abre crise nas alas

Daniel Ramos pode ter ficado sem os dois laterais para o jogo com o Rio Ave. Além da expulsão de Marlon Xavier, que vai agora cumprir castigo, a lesão de Fabiano deve ser impeditiva, uma vez que o defesa-direito saiu com muitas queixas, ao nível do tornozelo esquerdo. Fabiano será hoje reavaliado no regresso aos trabalho no Bessa.