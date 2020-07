Fabiano em dúvida no onze do Boavista para a Luz

Daniel Ramos pode ter um problema suplementar para resolver, tendo em vista o jogo de amanhã, no Estádio da Luz, uma vez que Fabiano tem trabalhado nos últimos dias de forma condicionada. O defesa brasileiro tem uma lesão muscular na coxa direita, devido a um traumatismo, e está neste momento em dúvida para o confronto com os encarnados, algo que o próprio treinador pode dissipar esta manhã (12 horas) na habitual conferência de antevisão.

Registe-se que Fabiano é opção regular no onze, acumulando até ao momento 25 jogos na época, 24 deles como titular. Emprestado pelo Palmeiras até final de junho, o defesa recebeu esta semana a autorização expressa do clube detentor do seu passe para poder ser utilizado pelos axadrezados nos jogos de julho e o primeiro é precisamente o de amanhã à noite.

Recorde-se que Ackah, médio ganês, é baixa garantida devido a castigo, devendo fazer regressar o capitão Idris ao posto de trinco.