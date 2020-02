Fabiano: «Golo cedo dificultou a nossa ideia de jogo»

Depois da derrota por 2-0, em Alvalade, frente ao Sporting, na 22.ª ronda da Liga, Fabiano lamentou o golo sofrido demasiado cedo.





"Sofremos o golo muito rápido, no início do jogo. Tinhamos uma ideia de fazer pressão, principalmente, na metade intermediária do campo. Sofremos cedo, o que dificultou e depois na segunda parte tivemos mais chances, mas infelizmente não as convertemos em golo. É pensar no próximo jogo para conquistar os três pontos em casa" mencionou aos microfones da Sport TV e ainda acrescentou:"Sabíamos que ia ser difícil jogar aqui. Esse golo cedo dificultou a nossa ideia de jogo, mas em nenhum momento desistimos. Tentámos sempre procurar o golo na segunda parte."