Fabiano Leismann reforça Boavista: «Muito motivado com esta 1.ª experiência na Europa»

O futebolista Fabiano Leismann, de 27 anos e 1,88 metros, vai ser reforço do Boavista, por empréstimo do Palmeiras por uma época, com opção de compra no final da mesma, anunciou esta segunda-feira a SAD axadrezada.





O defesa-direito declarou-se "muito feliz e motivado com esta primeira experiência na Europa".Fabiano Leismann é o 12.º reforço 'axadrezado' e o sexto para o setor defensivo.