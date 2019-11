Fabiano: «Lutámos até ao fim»

Fabiano considera que o Boavista lutou até ao fim por um outro resultado frente ao FC Porto este domingo, na 11.ª jornada da Liga NOS (1-0)."Fizemos um grande jogo, principalmente na primeira parte. Criámos oportunidades, mas não conseguimos converter. Lutámos até ao fim, fizemos um grande jogo frente a uma equipa forte e agora é trabalhar sempre desta forma. A cada jogo temos que melhorar. Agora com a pausa vamos ajustar para continuarmos bem na competição", afirmou o defesa do Boavista."Jogo trancado, com bastantes disputas lá no alto principalmente. Mas lutámos até ao fim, tentamos ir buscar o empate. Infelizmente não conseguimos, agora há que levantar a cabeça e olhar para próximo adversário."